Dodici minuti, 2-0 per la Juve. Prima Danilo, poi Higuain, sembravano aver messo in discesa la partita per la Juventus che invece si è fatta rimontare ancora, è andata sotto e alla fine ha pareggiato in qualche modo la partita. Quei primi due gol in 12 minuti, però, hanno tirato fuori il peggio dei soliti complottisti che per un tempo buono hanno vomitato sui social tutta la loro frustrazione per l'ennesima prova dello "Scansuolo", reduce da quattro vittorie consecutive, al cospetto della Juventus. Sono stati sbugiardati dalla grande prestazione della squadra di De Zerbi che al contrario di quella di Sarri è andata avanti tenendo la barra dritta dopo i primi minuti di sbandamento. Alla fine è andata bene, per come si era messa. Resta la grande tristezza di quelli che puntavano il dito contro lo Scansuolo. Commenti arrivati soprattutto dagli interisti, che quest'anno contro la Juve hanno sempre perso mentre il Sassuolo ha fatto due punti in due partite, chi è che si scansa?