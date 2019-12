Nelle ultime settimane c'era stata una pazza idea Arturo Vidal per la Juventus. I bianconeri hanno pensato al ritorno del cileno in caso di cessione di Emre Can, anche perché la trattativa con l'Inter non decolla: secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta sta aspettando una mossa del giocatore che ha rapporti tesi con Valverde. I nerazzurri vorrebbero prenderlo in prestito ma il Barça chiede un obbligo di riscatto di 20 milioni.