Carlo Ancelotti secondo, Pep Guardiola primo, poi Jurgen Klopp e Antonio Conte, e infine Stefano Pioli a chiudere le prime 5 posizioni della classifica stilata da FourFourTwo. I criteri di scelta? Conoscenze e abilità dell’allenatore e risultati conseguiti nell’ultimo anno, tenendo in considerazione la rosa a propria disposizione, con anche motivazioni dettagliate. In classifica sono 10 gli allenatori italiani, ma Allegri non c'è... a sorpresa. Ci sono Spalletti, Italiano e anche Sarri, ma non il tecnico della Juve, la cui assenza fa rumore. Dimenticato? "Può darsi. Del resto, come detto, è una classifica soggetta a discussioni", scrive Gazzetta.