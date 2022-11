Sarà una delle edizioni dpiù affascinanti di sempre, con grandi squadre comepresenti. Di seguito la top 11 della competizione seguendo i valori di transfermarkt, come riportati da Sky Sports. In porta Ter Stegen (Barcellona) mentre in difesa Dalot (Manchester United), la coppia blaugrana composta da Araujo e Koundé completata da Zinchenko (Arsenal). A centrocampo domina ancora il Barcellona con Gavi e Pedri mentre sulla trequarti presenti Antony e Bruno Fernandes dello United più Saka dell'Arsenal.