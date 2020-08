Non rappresentano una priorità immediata per i club, ma nel prossimo futuro possono affacciarmi come occasioni di lusso sul mercato. Infatti, c’è una squadra intera di stelle in scadenza nel 2022. Alcune società vogliono prevenire piuttosto che curare, come la Juventus, alle prese con il rinnovo di Paulo Dybala attualmente in fase di stalle. Altre hanno rimandato i discorsi, e nel frattempo Transfermarkt ha immaginato la formazione di campioni in scadenza tra due anni. Nel 3-3-4 (o 3-5-2 super offensivo) presenti la Joya bianconera e Cristiano Ronaldo: Ter Stegen; Varane, Sule, Rudiger; Dembèlè, Dybala, Brozovic, Havertz, Neymar; Ronaldo, Mbappé.