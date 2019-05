11 - Questa la top-11 della Serie A 2018/19 basata sui dati Opta. Stelle. #OptabestXI #Optatop11 pic.twitter.com/X7kwAwGoaD — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 maggio 2019

Laha dominato il campionato conquistando con largo anticipo il suo ottavo scudetto consecutivo. Eppure, se si guarda ai dati Opta,- Nella Top 11 di Opta c’è Handanovic in porta, Cancelo-Koulibaly-Acerbi-Kolarov in difesa, Gomez-Pjanic-Fabian a centrocampo e Ilicic-Zapata-Mertens in attacco. Assente Cristiano Ronaldo, ma anche il capocannoniere del torneo Fabio Quagliarella.