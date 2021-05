2







di Luca Bedogni

E con quella di Udine siamo arrivati a dieci. Dieci frittattone. La Juve di Pirlo è la seconda miglior difesa del campionato dopo l’Inter vincitrice dello scudetto (29 gol subiti vs 31), ciò nonostante durante la stagione, tanto in Champions quanto in Serie A, ha dato spesso e volentieri la sensazione di essere fragile, o, che è peggio, addirittura masochista. Ho stilato per voi la classifica degli errori peggiori della Juve di Pirlo. La classifica che non avreste mai voluto leggere, la Top 10 horror da non far vedere ai vostri bambini, ma soprattutto da non scrollare mai a luce spenta, prima di dormire.