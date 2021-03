All'indomani di Juventus-Lazio 3-1 una celebre tifosa juventina come Cristina Chiabotto ha commentato il momento dei bianconeri in collegamento con Sky Sport: "La Juve è entrata in un nuovo progetto, rispetto agli anni passati che avevano creato una certa continuità un nuovo progetto ha bisogno di tempo: c'è la fase principale, quella di iniziare con nuovo allenatore e nuovi giocatori, e poi ci sono nelle prime battute delle fasi alterne che in una classifica come quella del campionato possono fare la differenza. L'anima vincente della squadra però si vede anche quest'anno."