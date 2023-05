. E' vero: se ne abusa. Ma non c'è espressione migliore per descrivere la sensazione che lascia, naturalmente in ottica bianconera. La testa deve stare su, deve scivolare via dai binari dell'estrema necessità della vittoria e arrivare ad analizzare il momento, a riscrivere questa parte di stagione che non è stata solo "folkloristica", come raccontato da: è stata proprio. Errori di troppo. Errori decisivi. Errori che hanno eliminato ogni possibilità di riscattare, o almeno di sorridere: non c'è più nulla da giocare in quest'annata. Che può finire seriamente senza un sogno, anzi due:- Ed è questa, la sensazione più pesante al fischio finale:. Il rischio adesso è di un, perché un'eventuale finale di Europa League avrebbe dato modo di tenersi sul pezzo, di provare a chiudere anzitempo ogni discorso in campionato per poi tuffarsi direttamente verso Budapest, praticamente dietro l'angolo. Così non sarà. Eppure così poteva essere, e così è stato per qualche minuto, durante i qualiaveva portato avanti i bianconeri facendo piovere complimenti e superlativi per il piano gara di Massimiliano Allegri. Che aveva rischiato, che stava raccogliendo. Fino al gol di: ha cambiato tutto.- Sì, il mancino di Suso. Arriva da un errore die porta di fatto al paradigma totalmente riscritto:. L'orgoglio non può nascondere anche questo dettaglio, fondamentale. E la storia non potrà non ripartire dalle parole di Allegri sui giovani: più di un alibi, praticamente una sentenza.