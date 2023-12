Quando ripeti un concetto più volte e in momenti diversi è perché ci credi e vuoi mandare un messaggio preciso. E' il caso di Massimiliano Allegri, che da inizio stagione ha in più circostanze paragonato la Juve attuale e quella della passata stagione evidenziano una differenza sostanziale.Molti hanno sottovalutato il mercato della Juve; lo ha fatto capire il tecnico dopo Monza: "Abbiamo preso solo Weah e Cambiaso, che era già nostro, peròSu questo si è formato un gruppo che ora è diventato una squadra". I giocatori che dovevano uscire appunto. I due argentini, Di Maria e Paredes, ma anche Bonucci, figura molto pesante nello spogliatoio.Allegri ha correlato i due aspetti, quasi come se questo gruppo unito fosse conseguenza di coloro che non ci sono più. Sicuramente, è sotto gli occhi di tutti che questa Juve sia un blocco granitico in campo e che se è lassù in alto, il fattore "gruppo" è un fattore importante. A confermare questa tesi anche una frase di Andrea Barzagli:Parole di uno che ha vissuto per tanti anni l'ambiente bianconero.Certo, le situazioni extra campo che la Juve ha vissuto l'anno scorso sono da considerare in questa analisi. Ma in fondo,