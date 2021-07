è un portiere di 25 anni che la Juventus ha acquistato l'anno scorso dal Pisa, dove è poi rimasto in prestito per un anno. Ora è tornato nel club bianconero, tuttavia il lotto portieri in casa Juve è ben occupato, con Szczesny titolare, Pinsoglio sempre terzo, e come secondo, se non dovesse rimanere Perin, si parla di altri profili di maggior esperienza in Serie A. Secondo il Corriere dell'Umbria, Gori è uno degli elementi vagliati dalla Ternana, neopromossa in Serie B, per il ruolo di nuovo portiere titolare.