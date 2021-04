Accostato in passato anche alla Juventus, Gareth Bale ha fatto un'intervista extra calcio ai microfoni ufficiali del Tottenham nella quale ha raccontato la visione sugli alieni: "Ci sono tante teorie complottistiche - ha spiegato il gallese - ma il governo degli Stati Uniti ha pubblicato delle immagine degli UFO. E non sono false. Gli alieni esistono al 100% e li stanno nascondendo, in più credo che alcuni UFO siano segreti governativi. Una volta ne ho visto uno".