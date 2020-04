L’ex numero uno del tennis mondiale Marat Safin ha parlato al quotidiano sportivo Sports.ru, spiegando la sua teoria della cospirazione che c’è dietro al coronavirus: “È tutto preparato per impiantare un microchip nelle persone. Bill Gates, nel 2015, ha detto che un giorno sarebbe arrivata una pandemia, e non penso sia un indovino. Lo sapevano e tutti si stavano preparando. Al forum sull’economia tenuto a Davos sono state effettuate due simulazioni prima che il virus diventasse noto. Le persone credono a quello che dicono in televisione. Quando ci sarà il vaccino, questo conterrà dei nanochip”



SUL GOVERNO OMBRA – “Al mondo esistono uomini più potenti dei leader politici. Quelli che gestiscono davvero i soldi sono i proprietari del mondo. Governo ombra? Chiamatelo come volete. Tutto quello che dico non me lo sto inventando, c’è tutto su internet”.