La nuova tentazione di Andrea Pirlo. Per la sua Juventus il nuovo allenatore prepara alcun soprese, alla ricerca del giusto assetto. E se quello che si è visto nelle ultime uscite ha convinto, le idee di Pirlo portano a una Juve ancora più offensiva: il suo 3-4-1-2, diventato un 4-2-2-2 inedito in Italia, è pronto a nuove variazioni sul tema. Se sarà trequartista, un cambiamento potrebbe essere ipotizzabile, almeno nei nomi. Non un incursore, un centrocampista, ma l’ultima tentazione di Pirlo è quella di un tridente decisamente offensivo, con Paulo Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Un'idea, racconta Tuttosport, in lavorazione. Oggi la coppia giusta è Ronaldo-Morata, con Dybala che parte più indietro nelle gerarchie, ma che si alternerà a loro in attesa della migliore condizione. Solo allora potranno esserci le condizioni giuste. Fino ad allora ci saranno spazi, ma negli spezzoni di gara, perché la Juve europea è offesiva. E Pirlo lo sa.