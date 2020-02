Even stronger. Ancora più forte. È questo l’hashtag che Merih Demiral ha lanciato nella sua storia su Instagram, che lo ritrae seduto all’Allianz Stadium (presumibilmente durante la partita contro il Brescia), con il tutore al ginocchio e le stampelle al suo fianco. Una frase eloquente, accompagnata da una clessidra, come a dire: ‘È solo questione di tempo, tornerò più forte di prima’. Il difensore turco della Juventus sta intraprendendo il programma riabilitativo in seguito alla rottura del crociato riportata in occasione della partita di campionato all’Olimpico contro la Roma, e non perde occasione per mostrare ai suoi fan la sua tenacia, che lo contraddistingue fuori e dentro il campo.