Mancano solo i dettagli ormai per il trasferimento di Blaise Matuidi all'Inter Miami di David Beckham. Il francese lascerà la Juventus per trasferirsi in MLS, senza però mettere a rischio il suo posto in nazionale. Prima di accettare l'offerta dell'ex Spice Boys, infatti, secondo quanto riporta la stampa francese, Matuidi avrebbe chiesto al ct della Francia Didier Deschamps consigli sul futuro, e durante la chiacchierata l'ex juventino l'avrebbe rassicurato dicendogli che conta ancora su di lui, soprattutto per aiutare la crescita dei giovani in nazionale.