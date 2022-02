6







di Luca Bedogni

Allegri aveva detto che la Juve, dopo la sosta, avrebbe incontrato tre squadre che giocano praticamente lo stesso tipo di calcio: Verona, Atalanta e Torino. ‘I dentisti’, per riprendere una famosa battuta di Guardiola rivolta peraltro solo ai bergamaschi. Allegri lo disse prima dell’arrivo di Vlahovic e Zakaria, i due acquisti di gennaio che in una sola serata, contro l’Hellas, hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi e trasformato la Juventus. Elettricità pura, giocatori veri. È importante però sottolineare anche il tocco dell’allenatore, che non va dato affatto per scontato. In poco tempo Allegri è riuscito a plasmare una forma nuova, che ha avuto il merito da una parte di accogliere nella maniera migliore Dusan e Denis, dall’altra quello di mettere in difficoltà un sistema di matrice gasperiniana com’è, per ammissione dello stesso Tudor, il Verona. Proviamo allora a individuare le risposte tattiche di Allegri a queste due esigenze precise del momento: inserire in squadra i due campioni e battere ‘i dentisti’.