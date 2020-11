1









Cristiano Ronaldo non c'è, Dybala e Morata sì. Con loro Kulusevski e Federico Chiesa, con l'ex esterno viola che cerca ancora il primo gol in bianconero. E per il Benevento si è preparato in un modo speciale. Nell’idea di Pirlo resta centrale, uno di quelli che hanno superato i “casting” ma deve ancora trovare i tempi e i modi di essere servito, di essere incisivo per la Juve. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in settimana Federico Chiesa ha seguito una preparazione particolare: ha studiato con attenzione i video degli esterni del Benevento per farsi trovare pronto, per sapere dove colpire.