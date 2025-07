La Svizzera assegna una guardia del corpo ad Alisha Lehmann: il motivo

2024 Chris Ricco

Gli Europei femminili si stanno svolgendo in Svizzera, nazione con cui gioca, calciatrice della. La giocatrice è una delle più popolari non solo in Italia, ma anche nel mondo del calcio europeo. Proprio per questo, durante il campionato europeo, diversi tifosi stanno cogliendo l'occasione per chiedere foto e selfie a Lehmann, con la sua Nazionale che ha voluto agire cercando di tutelarla.La Svizzera ha infatti deciso di assegnarlein vista della gara valida per i quarti di finale contro la Spagna, in programma venerdì 18 luglio. Il motivo? Arriva direttamente dalla portavoce della Nazionale, Sven Micosse, che ha parlato ai microfoni del quotidiano svedese Aftonbladet.

"Garantiamo sempre che la sicurezza delle giocatrici sia la nostra priorità assoluta in tutti gli stadi. Questo aspetto è organizzato dalla UEFA durante il torneo e il nostro responsabile della sicurezza è sempre presente sul posto. Dopo le partite, è sempre presente quando le giocatrici si avvicinano ai tifosi e, data la fama di Alisha Lehmann, a volte le accompagna anche un po' più lontano".