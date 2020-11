5









Ricaricare le pile per ripartire con turbo e una nuova marcia. Questo è l'obiettivo di Paulo Dybala, che dopo la sosta vuole decisamente dare una svolta alla sua stagione, finora fatta di musi lunghi e polemiche. Un inizio difficile e complicato come in pochi si sarebbero aspettati, ma soprattutto quel contratto che lascia un grande punto interrogativo sul suo futuro. Pirlo è stato chiaro, Paulo deve ritrovare la forma ottimale ma la sensazione è che il problema sia più psicologico che fisico.



(S)VALUTAZIONE - La Juventus non è più convinta che sia lui l'uomo immgine per il futuro, Dybala ha sentito meno fiducia da parte della società e nei mesi scorsi è stato segnato anche dalla positività al Covid e da un infortunio muscolare a fine luglio. Un anno dopo l'argentino è finito di nuovo sul mercato, con meno certezze e quel rinnovo di contratto ancora in stand by. La scadenza attuale è fissata per il 2022, la forbice tra domanda e offerta è ancora ampia e il tempo inizia a stringere. Intanto la valutazione del giocatore rischia di abbassarsi: un anno fa si aggirava intorno agli 80 milioni di euro, nei prossimi mesi potrebbe essere un'occasione a prezzo di saldo.



ASSE TORINO-MADRID - A seguire da vicino la situazione è l'Atletico Madrid, da tempo interessato all'argentino che andrebbe a formare un tridente da sogno insieme a Suarez e Joao Felix. Dybala piace molto a Simeone che lo vorrebbe per completare la trasformazione dell'attacco dei Colchoneros che cercano un altro top player per rimpiazzare Diego Costa in uscita. Con l'Atletico, tra l'altro, c'è già un discorso aperto con Alvaro Morata al centro del tavolo: a fine stagione la Juve può esercitare il diritto di riscatto per 45 milioni, ma non è escluso che nell'affare possa entrare anche Paulo Dybala.