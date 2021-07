Il magistrato del Tribunale commerciale n. 17 di Madrid, infatti, ha confermato in toto l'ordinanza del 4 giugno 2021,e ammettendo la comparizione della società A22 Sports Management SL nel procedimento noto come Superlega.Qualcosa - si legge su As - cheCosì, A22 Sports Management, società che si è occupata dell'ideazione, della creazione, della promozione, del finanziamento e dell'attuazione della Superlega, resta parte civile nei confronti della UEFA.Sempre su As, viene sottolineato come l’Uefa non abbia potere decisionale in materia: Nyon non ha dunque il diritto di multare come di escludere da alcuna competizione le società fondatrici dell’iniziativa. Quindi, riporta Tuttosport,. L’esito del ricorso obbliga al rispetto delle misure cautelari, in caso contrario se ne dovrà rispondere civilmente, fino ad arrivare al penale".