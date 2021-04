La Juve è quotata in Borsa e dunque ogni evento eclatante che la riguarda ha una diretta incidenza sulla fiducia del mercato azionario, con conseguenze immediate sull'andamento del titolo borsistico bianconero. Ed ecco che oggi a Piazza Affari, accanto al nome Juventus troviamo già percentuali in rialzo per oltre il 10%! Subito in apertura si è andati sull'8,5%, poi si è toccato l'11,13% mentre in questo preciso momento staziona sul +10,09%. Alla base di questi numeri c'è ovviamente l'annuncio della SuperLega.