La società, promotrice del controverso progetto, ha annunciato l'intenzione di avviare azioni legali contro il presidente della Liga spagnola, Javier, nonché contro l'intera lega iberica. Secondo quanto riportato da "Palco 23", fonti spagnole, l'avvocato che rappresenta A22 Sports ha suggerito che le ripetute dichiarazioni sprezzanti di Tebas sul progetto e sul suo capo, Reichart, potrebbero essere interpretate come un'offesa personale. Questo presunto insulto sarebbe la base per la causa legale contro il dirigente spagnolo, delineando un possibile sviluppo legale nel dibattito sulla Superlega.LE PAROLE DELL'AVVOCATO - "A22 ha deciso di intraprendere azioni legali contro LaLiga e Javier Tebas affinché cessino immediatamente la loro campagna di vessazione e denigrazione di A22 per violazione della legge sulla concorrenza sleale, per l’attacco ai suoi progetti aziendali e ai suoi dirigenti".