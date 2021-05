Come racconta il Corriere dello Sport, la risposta dei tre club ancora dentro la Superlega non si è fatta attendere. Alla base, una certezza: "La ventilata possibilità di esclusione dalla Champions non può spaventare perché andrebbe oltre ciò che la Uefa potrebbe avere il diritto di fare secondo Juve, Real e Barcellona". Per quanto possibile, dunque, la Superlega andrà avanti. Come da comunicato, almeno: "Ribadiamo che, per onorare la nostra storia, per ottemperare agli impegni assunti nei confronti dei nostri stakeholders e dei nostri tifosi, per il bene del calcio e per la sostenibilità finanziaria del settore, abbiamo il dovere di agire in maniera responsabile e di perseverare nel raggiungere i nostri obiettivi, nonostante le continue ed inaccettabili pressioni e minacce ricevute da Uefa".