Lapotrebbe dover... cambiare nome. Come spiega Calcio e Finanza, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha infatti respinto la richiesta di registrazione del marchio a seguito dell'opposizione della, chiamata Superligaen. I promotori del nuovo progetto, tuttora sostenuto grazie alla societàdi Bernd Reichart, potrebbero comunque fare ricorso contro questa decisione. La controversia era iniziata già nel 2021, quando i club fondatori della Superlega hanno registrato il marchio trovando subito opposizione da parte degli scandinavi. Nei mesi scorsi, come noto, laaveva ufficialmente chiesto a Barcellona e Real Madrid di uscire dal progetto, ma i due club spagnoli non hanno dato il loro placet.