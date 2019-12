Da una Supercoppa all'altra. Cristiano re d'Arabia. Già, perché Ronaldo da quelle parti è sicuramente il più famoso e non vedono l'ora di poterlo ammirare in campo oggi alle 17 nella finale di Supercoppa italiana tra Juve e Lazio Riyad. Un anno fa, il 16 gennaio fu lui a decidere la sfida contro il Milan con un colpo di testa. Un "siuuu" che ha unito tutti i 60mila spettatori del King Abdullah Sports City, senza distinzione di genere. LA RINCORSA - Oggi ci riproverà Cristiano a far divertire tutto lo stadio, e se la Juve dovesse vincere la Supercoppa il portoghese salirebbe a 32 trofei vinti tra squadre di club e nazionale. Un numero pazzesco. Ma vincere aiuta a vincere, e i trofei portano altri trofei. Quello di oggi potrebbe essere il primo verso la rincorsa al Pallone d'Oro 2020. Meno di un mese fa Messi lo ha staccato vincendo il sesto della sua carriera, Ronaldo vuole recuperare in fretta senza lasciare nulla per strada: 6 gol nelle ultime 5 partite, nel 2019 ha già vinto Nations League, scudetto e la Supercoppa italiana dell'anno scorso. Ma nel 2020 vuole essere il protagonista assoluto per riconquistarsi il Pallone d'Oro. Sa che quel riconoscimento passa (anche) dai trofei. Oggi inizia la sua rincorsa.