Mercoledì sera la Juventus, battendo 2-0 il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ha messo in bacheca il primo trofeo stagionale. Per alcuni giocatori della Juventus (così come per mister Pirlo, peraltro) si è trattato del primo trofeo in carriera. Un trofeo "minore" rispetto al campionato, diranno in molti. Nì.



Alzare al cielo una coppa ha permesso a questi ragazzi (spoiler: tra questi "vergini" non c'è Frabotta, che ufficialmente ha vinto lo scudetto con Sarri e ha conquistato titoli di Serie C tra cui la Coppa Italia con l'Under 23) di aggiungere una pietra miliare alla loro evoluzione come giocatori: hanno realizzato quello scatto di mentalità che solo aggiungere trofei al palmarès ti conferisce. E in una stagione difficile, che qualcuno già definisce "di transizione", può costituire una molla motivazionale di cui l'intero gruppo può e deve beneficiare. Qua in gallery i 3 giocatori della Juventus che, vincendo la Supercoppa Italiana l'altroieri, hanno conquistato il primo trofeo in carriera: