Sì, perché stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport, in questi giorni può essere ufficializzata la nuova sede della rivincita del Derby d'Italia, andato in scena appena due giorni fa. In queste ore si sta concretizzando l’ipotesi che la partita possa restare in Italia e salvo colpi di scena dettati da cambi di rotta improvvisi,L’ufficialità dovrebbe arrivare già in questa settimana.La Lega di Serie A ha un contratto firmato con l’Arabia Saudita che prevede lo svolgimento di un’altra edizione di Supercoppa a Riyad, ma i rappresentati sauditi avrebbero dovuto rispettare una data chiave per esercitazione l’opzione già in questa stagione e non l’hanno fatto in tempo. Così la Lega, con i club, ha deciso. La scelta doveva essere fatta sulla sede e sulla data: ora l’opzione iniziale del 22 dicembre sarebbe stata scavalcata dal 5 gennaio, con San Siro come scenario ideale.La scelta della data del 5 gennaio causerebbe uno slittamento della sfida tra Juventus-Napoli, a oggi in programma il 6 gennaio. La Lega al lavoro, ufficialità attesa nei prossimi giorni.