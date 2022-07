Cambiaso a sinistra, ma a destra? Contando ancora su Danilo e Cuadrado, la Juve mantiene le antenne dritte su possibili movimenti per presente e futuro. Il nome, secondo anche quanto confermato nell'edizione odierna di Tuttosport, resta quello di Nahuel Molina. L'esterno argentino è il profilo ideale, soprattutto per la successione con il colombiano, che ha davanti a sé l'ultimo anno di contratto e una situazione comunque particolare. LA SITUAZIONE - Per TS, l'argentino incarna la sintessi perfetta del giocatore che possa risultare valido in fase di interdizione, ma anche incisivo in quella di attacco. Il profilo piace ad Allegri, pure tanto: ormai la reputazione è ottima e anche lui si sente pronto al salto di qualità. Del resto, Molina ha 24 anni ed è già un punto fisso della nazionale argentina, con la quale non vuole perdere il treno mondiale. Juventus e Udinese hanno iniziato a confrontarsi per verificare su che basi imbastire la trattativa e l’avvio non è stato esattamente soft in quanto la valutazione del club friulano per il poprio giocatore sfiora i 30 milioni.