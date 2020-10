1









Tra i portieri che piacciono alla Juventus per il futuro, oltre a Gigio Donnarumma per il quale si sta seguendo da vicino la situazione del rinnovo col Milan, c'è anche Marc-André ter Stegen. Il portiere del Barcellona è seguito con interesse dallo staff di Paratici, ma nonostante i buoni rapporti tra i due club difficilmente potremo vederlo a Torino, almeno in tempi brevi. Il portiere infatti ha rinnovato con il Barça fino al 2025 con il club spagnolo che ha inserito una super clausola da 500 milioni di euro nel contratto. Inarrivabile.