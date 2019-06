Il progetto di Super Champions ha generato una spaccatura anche all'interno dell'Eca. L'Associazione dei club europei presieduta da Andrea Agnelli si ritrova oggi e domani a Malta per discutere del futuro delle competizioni Uefa dopo il 2024. Secondo quanto riporta AS, però, ben sette dei nove club spagnoli che fanno parte dell'Eca sarebbero pronti ad opporsi alla riforma della Champions: sono contrari al progetto Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Malaga, Siviglia, Real Sociedad, Valencia e Villarreal. Per questi club la Superlega "provocherebbe una perdita di valore stimata fra il 31 e il 52% dei diritti tv delle competizioni nazionali".