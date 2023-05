A lanciare la suggestione, che però al momento non sembra trovare particolari conferme, è Sportitalia: Cristiano, che ormai pare già avere un accordo con la, potrebbe portare con sè a Torino anche Luciano, in rotta con Aurelioma non appunto con il dirigente, con cui alha trascorso due anni in piena sintonia. Ad ora, in ogni caso, la panchina bianconera resta saldamente affidata a Massimiliano. Se però in futuro le cose dovessero cambiare, Giuntoli non avrebbe dubbi sul nome del suo sostituto.