Le parole di Gary Neville a Sky Sports: "L'ho detto anche quando stavano vincendo e anche quando Cristiano Ronaldo ha iniziato a segnare: il Manchester United non gioca abbastanza bene come squadra per vincere questo campionato secondo me. Non sono ancora una squadra. Credo che per esserlo si debba essere una cosa sola sia in fase di possesso che in fase di non possesso. In questo momento vedo ancora un gruppo di individui che giocano insieme solo a momenti, con alcuni schemi e combinazioni ma ancora non una squadra. Ci sono alcuni nuovi giocatori come Cristiano Ronaldo, Raphael Varane e Jadon Sancho, ma devono anche loro diventare parte della squadra. Solo così si potrà fare bene".