La Juventus prepara l'assalto a Paul Pogba. Il club bianconero vuole provare a riportare il centrocampista a Torino e studia la strategia per convincere il Manchester United a cederlo. Secondo Tuttospost, i dirigenti della Juve starebbero pensando a un'offerta nella quale inserire anche i cartellini di Mario Mandzukic ed Emre Can come contropartita.