La Juve non molla Gigio Donnarumma. I bianconeri, sono lì, alla finestra. Attenti a seguire da vicino le mosse del Milan e quelle di Mino Raiola nella trattativa per un rinnovo che non è per niente scontato. Stasera la Juve se lo ritroverà da avversario nel ritorno della semifinale di Coppa Italia che darà il via alla ripartenza del calcio italiano post coronavirus, in futuro potrebbe ritrovarselo in squadra. Donnarumma non è una priorità per la Juve, ma l'obiettivo numero uno in caso di cessione di Szczesny di fronte a un'offerta irrinunciabile.