Primi contatti tra la Juventus e il Brescia per Sandro Tonali. Sul centrocampista classe 2000 ci sono anche Inter e Milan oltre a qualche club estero, per questo i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza e Fabio Paratici ha approfittato della trasferta al Rigamonti per una chiacchierata informale con il presidente Cellino, con la promessa di un incontro prossimamente per provare a intavolare una trattativa. L'idea dei bianconeri è quella di prendere Tonali a gennaio per poi lasciarlo a Brescia fino a fine stagione.