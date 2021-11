C’era una volta la difesa imperforabile della Juve: è su questa che gli allenatori bianconeri, in particolare, hanno costruito i loro successi. Oggi di quel reparto che ha fatto la storia - la BBC viene comprensibilmente ricordata come qualcosa di leggendario - è rimasto quasi niente. Perciò gli sforzi di Max di ricostruire una squadra competitiva cominciando proprio da dietro accusano passaggi a vuoto: è andata bene nell’ultima partita con la Fiorentina, molto meno con Sassuolo, Verona e Zenit. Il motivo principale è da ricercare nella scarsa efficacia diLa Juve ha provato a costruire il dopo-BBC in anticipo, prendendo (e pagando cari) due ragazzi promettenti:Forse non erano pronti per quegli scenari, ma occorreva pazienza. Invece l’argentino lo ha portato via l’Atalanta, che ora può prendersi pure il turco. La somma delle loro età va poco oltre quella del solo Chiellini, a conferma di una strana situazione: ci si è liberati dei giovani per tenersi i vecchi. Un curioso modo di costruire.De Ligt dovrebbe essere un punto fermo nella Juve di Allegri. Innanzitutto perché oggi è il miglior difensore del gruppo, e poi per un’altra serie di motivi, sia(il futuro della difesa bianconera non può che essere costruito attorno a lui), sia(la cifra investita sull’olandese e il suo ingaggio impongono di insistere su questo ragazzone). Sempre che la società non abbia idee differenti, ad esempio quella di pensare a una cessione di De Ligt per fare cassa, ipotesi ventilata dal minaccioso Raiola.Ma il danno, per i bianconeri, potrebbe essere gravissimo. Di sicuro ci sarebbe da riflettere sulle date di nascita che elenchiamo: via Romero (1998), Demiral (1998) e De Ligt (1999); avanti con Bonucci (1987) e Chiellini (1984).@steagresti