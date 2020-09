La Gazzetta dello Sport oggi fa luce su dei curiosi corsi e ricorsi storici riguardanti la Juventus e la difficoltà di ingaggiare nuovi giocatori a causa delle norme sugli extracomunitari. Nel gennaio 2011, infatti, quando Andrea Agnelli si insediò alla presidenza per gettare le basi del nuovo corso bianconero dopo l'odissea post-Calciopoli, la Juve trattò Luis Suarez (allora all'Ajax) ed Edin Dzeko (allora al Wolfsburg) ma il loro status di extracomunitari non rese possibile il loro approdo a Torino, e si trasferirono entrambi in Inghilterra, sponde Liverpool e Manchester City. Oggi, nove anni e mezzo dopo, i discorsi cambiano: Suarez deve sbrigare solo qualche pratica burocratica per acquisire il passaporto italiano, mentre Dzeko è tuttora extracomunitario ma proverrebbe dal nostro stesso campionato, quindi il regolamento lascia il via libera.