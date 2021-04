Cinque mesi senza giocare, segnare, sorridere. Poi, la rinascita: nel giro di due settimane Giacomo Vrioni è prima tornato in campo, poi ha segnato contro la Carrarese. Gol decisivo per la vittoria e la qualificazione matematica ai playoff, tra l'altro. L'attaccante è stato fermo a lungo per una frattura al perone. Ora però sul suo volto è tornato il sorriso: "25 novembre, 25 aprile - scrive Vrioni su Instagram - In mezzo lacrime, rabbia, lavoro, sudore, sacrificio, un’attesa veramente infinita. E tantissima voglia di tornare ad esultare così. Vivo per questi momenti”.