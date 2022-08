Non è un giorno come un altro: è il giorno della festa.Ne ha bisogno, forse, dati gli ultimi avvenimenti, un po' di profana religione bianconera (anche) per contrastare la mannaia degli infortuni. E così, in attesa dell'Atletico, ma soprattutto dell'inizio della stagione, Villar Perosa si trasforma in una boccata di juventinità. Il rito è pagano, e inizia sempre allo stesso modo: di buon mattino, ci s'infila tra gli stand, ci si ciba dell'attesa. Sempre alta. Anche se meno caotica del previsto.Il gruppo squadra, dopo l'allenamento del mattino, si è ritrovato per la partenza verso la Val Chisone. La prima tappa è di quelle d'obbligo: non più Villa Agnelli com'era un tempo, ma una visita presso la cappella dov'è custodito il ricordo dell'Avvocato. Un momento di raccoglimento lontano da occhi indiscreti, e chi era alle prime armi ha potuto saggiare il racconto e i ricordi che ne scaturiscono.E che segna concretamente l'inizio della nuova stagione.Al campo, le sorprese sfidano il tempo e le vicissitudini. Si rivede Beppe Furino, storico capitano - Bonucci gli regalerà una maglia al momento dell'uscita -, c'è Liam Brady che rivive i giorni di gloria (qualcuno, magari, ricorda il gol al Catanzaro). Poi i decibel seguono il flusso dei giocatori, casualmente in ordine di seguito. Per capirci: apre l'Under 23, chiude Vlahovic. Un cinque alla fila, nessuno escluso. Per la gioia dei presenti (e paganti), che non credono ai propri occhi appagati da televisione e stadio., le strette di mano il valore di un ricordo condiviso. E forse è questo, il segreto del successo o il successo "più segreto": ridimensionarsi, tornare alla base, respirare la storia. Perché per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie, cadendo, torneranno sempre alle radici. E le radici sono i dirigenti, la proprietà, il tour e i luoghi di Gianni Agnelli e le persone che oggi lo rappresentano. Non è un caso, e non lo è mai, il bagno di folla a cui si prestano Andrea Agnelli e John Elkann. E' l'unica volta in un anno, arriva in un luogo che sfida il sacro, con il più grande dei classici: l'invasione di campo. A guidarla, un ragazzino. Segno dei tempi.