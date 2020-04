Un'altra giornata di quarantena si profila all'orizzonte, così, tra chi prepara il pranzo per la Pasqua di domani e chi, invece, si dedica alla lettura de IlBianconero, c'è sempre una televisione che risuona in ogni casa. Allora perché non sintonizzarla sul canale giusto? Ecco cosa vedere oggi in TV, tra sport e film, tra digitale e streaming.



DIGITALE



PARTITA: Italia-Francia, Mondiali 2006, alle 21.15, su Mediaset Extra - La finale della Coppa del Mondo che ci ha visto trionfare nel 2006 in Germania. Per emozionarsi ancora una volta.



FILM: Spy, alle 21.20, su Rai 4 - Una goffa analista della Cia (Melissa McCarthy) viene scelta per una pericolosa missione sotto copertura. Tante risate con la protagonista affiancata da Jude Law e Jason Statham.



FILM: Scusate il ritardo, alle 21.10, su Cine 34 - Massimo Troisi disoccupato, mantenuto dalla madre, riscopre l’amore vincendo inerzia e apatia.



FILM: Bleed - Più forte del destino, alle 21.10, su Rai Movie - Miles Teller nella storia del pugile Vinny Pazienza che, reduce da un brutto incidente, torna sul ring per un ultimo, leggendario, incontro.



INTRATTENIMENTO: Fratelli di Crozza - Il meglio di quando si stava meglio, alle 20.03, su Nove - Una raccolta del meglio della satira di Maurizio Crozza.



SATELLITE



SPORT: Buffa racconta Gaetano Scirea, alle 22.45, su Sky Sport Serie A - Federico Buffa racconta la storia di Scirea, difensore della Juve e della nazionale, scomparso tragicamente il 3 settembre 1989.



FILM: La signora della droga, alle 22.05, su Crime HD - Catherine Zeta-Jones interpreta Griselda Blanco, la più famosa narcotrafficante donna della storia, amica di Pablo Escobar.



DOCUMENTARIO: Frida - Viva la vida, alle 21.15, su Sky Arte HD - Un viaggio alla scoperta di Frida Kahlo, artista rivoluzionaria e icona per tutte le donne.



FILM: Spider-Man: Far from Home, alle 21.15, su Sky Cinema Uno HD - L’Uomo Ragno affronta gli Elementali.



INTERNET



FILM: Heart of the sea - Le origini di Moby Dick, su Netflix - Una ciurma di balenieri del New England lotta per sopravvivere dopo che una balena gigante ha capovolto la loro nave.



FILM: Messi, storia di un campione, su Prime Video - La storia di Messi raccontato con le testimonianze di Menotti, Maradona, Valdano, Cruyff, Iniesta e Pique.