Prima il calcio, poi le passerelle. A 23 anni Charly Jordan ha deciso di ritirarsi dal mondo del pallone per dedicarsi a tempo pieno alla sua attività di modella, influencer e dj. L'ex calciatrice, che aveva raggiunto discreti livelli nel movimento femminile, ha cambiato completamente vita e sta avendo un gran successo sui social: il suo profilo Instagram è arrivato a 4,5 milioni di follower ed esplode di like. Lei sorride e si mette in posa, pronta a mostrarsi in pose sexy.



