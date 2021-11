La prestazione della Juventus a Verona ha messo in luce tutti i problemi dei bianconeri, con la dirigenza che ha deciso di mandare la squadraper guardarsi in faccia e ritrovarsi nel chiuso dello spogliatoio, lontano dalle distrazioni e dai tanti attacchi che le stanno piovendo addosso. Tra i più critici, Paolo Bargiggia. Ai microfoni di 1 Football Club, su 1 Station Radio, il giornalista ha fatto i complimenti a, che a suo dire "ha dato una lezione di calcio alla Juventus, non tanto per il risultato ma per come ha giocato e gioca l’Hellas Verona". Dopodiché ha affondato sue sulla dirigenza., con i calciatori che sono disorientati - ha dichiarato Bargiggia -: ogni partita Allegri critica un paio dei suoi, gli stessi che fino a qualche mese fa venivano riconosciuti come i miglior in Italia". Dopodiché, il giornalista ha aggiunto che l'aver richiamato il tecnico toscano ", pagata anche a caro prezzo perché il tecnico percepisce 9 milioni di euro netti all’anno, 2 in più rispetto alla scorsa esperienza".Secondo Bargiggia, la Juventus non può esonerare Allegri perché "è con le spalle al muro: il rosso in bilancio non consentirebbe di sostituire il toscano, che è rimasto alla sua vecchia idea di calcio senza aggiornarsi, a differenza di gente come. Allegri soffre di sopravvalutazione di sé stesso, e se a questo aggiungiamo cheha mandato via Marotta e Paratici affidandosi solo a, il quale sembra unoche guarda le partite tifando Juve, la frittata è fatta. Mandare la squadra in ritiro è roba da squadrette di zona retrocessione, non è lo stile della Juventus".Bargiggia ne ha anche per il diesse,, e l'amministratore delegato,: il primo "è un parafulmini", il secondo invece "è arrivato dalla Formula1, dunque non è del mestiere".