"Così disarmante non è vera Juve. Dybala svogliato". E' quanto scrive Tony Damascelli sulle pagine di Tuttosport dopo il ko della Juventus contro il Villarreal, puntando il dito sul numero 10: "Il taglio di capelli e l’atteggiamento di Dybala all’entrata in campo, quasi facesse un favore". E su Allegri: "Non è più la Juventus che anche l’Europa aveva preso a conoscere, è un gruppo che non fa squadra, è un insieme di buoni calciatori immalinconiti dal non gioco che si esprime con ritmi lenti".