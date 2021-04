Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, è intervenuto su Twitter per parlare di un episodio legato alla regia - durante il gol dell'1 a 1 segnato da Sanabria - del derby giocato ieri da Juventus e Torino: "In pochi hanno notato il capolavoro della regia tv ieri in Toro-Juve. Subito dopo il gol dell'1-1 di Sanabria, invece dei replay dell'azione del gol, come sempre avviene, è stato mandato il replay del fallo laterale pro Torino contestato dagli juventini. Come a dire, 1-1 viziato".