Il Vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, è intervenuto attraverso il proprio profilo Twitter: "A 90 Minuto parliamo spesso di Juve il club più vincente in Italia. Di cose positive,ieri ad es. una mia fotografia su Cristiano Ronaldo, ma pure di vicende opache,come il caso Suarez.Tra i nostri ospiti Claudio Marchisio, Lapo Elkann e Antonio Di Pietro.Tifosi juventini, non haters da tastiera". Il riferimento è ai messaggi ricevuti mezzo sociale che lo accusano di non essere imparziale quando si tratta di parlare di Juventus.