Giornata nera per @juventusfc. Dopo la sconfitta giudiziaria davanti al Consiglio di garanzia del CONI, la disfatta con @acffiorentina che espugna con merito lo Stadium.Molto male la squadra di @Pirlo_official che ha 11 punti in meno rispetto a 1 anno fa. Infortunato #DeLigt. — enrico varriale (@realvarriale) December 22, 2020

