Le parole dia Rai Sport:"Mi fa un po’ strano veder queste due squadre all’ottavo e al sesto posto. Stasera si giocano una partita dove il pareggio non serve a nessuno, una vittoria dell’Inter potrebbe servire mentre alla Juve molto meno. La Juve non ha vinto partite determinanti e contro big, in Coppa Campioni poi ha fatto male. L’Inter invece ha fatto meglio e ha qualcosa in più ora".