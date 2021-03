Nella serata di ieri si è svolto il Gran Galà del Calcio e le premiazioni ai protagonisti della stagione calcistica 2019/2020. Tra questi, Bonucci è stato votato - da allenatori e calciatori di Serie A - come uno dei migliori centrali difensivi dell'anno scorso e questo gli è valso il posto in top 11. In merito a questo è intervenuto il giornalista Tancredi Palmeri che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha scritto: "Bonucci votato tra i due migliori difensori centrali della passata stagione?! Non è stato nemmeno tra i due migliori centrali della Juventus...".