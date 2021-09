Arrigo, intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato degli impegni didelle squadre italiane: "Se guardo alle nostre squadre che parteciperanno alla prossima Champions, devo dire che Milan e Atalanta sono quelle che hanno la mentalità più internazionale, mentre Inter e Juventus sono più figlie della nostra tradizione. Il Milan è capitato in un girone di ferro, con il Liverpool, con l’Atletico Madrid e con il Porto. Tutte avversarie toste. Spero che i rossoneri diano l’anima per andare avanti in Europa, anche perché la Champions è l’unica manifestazione che garantisce soldi e dà una visibilità mondiale al club. Il debutto sarà a Anfield contro il Liverpool, mica una passeggiata. Però la squadra di Pioli, non dimentichiamolo, nella scorsa stagione ha dato filo da torcere al Manchester United: il Milan è giovane, forse inesperto per certi palcoscenici, ma ha spirito di squadra, ha un gioco chiaro e moderno e può dire la sua anche in un girone durissimo"JUVE - "La prima sarà contro il Malmoe, non dovrebbe essere una trasferta complicata. Però la Juve, con questo inizio zoppicante, ha stupito tutti. Ora Allegri dovrà essere bravo a ricompattare l’ambiente e a dare le giuste motivazioni. Lui è molto bravo in questo lavoro e per due volte ha già portato la Juve in finale: non ha vinto, ma anche i secondi posti sono importanti quando vengono raggiunti dando tutto quello che si aveva in corpo"